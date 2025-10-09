"¡Quiero que paguen todo el dolor y todo el daño!”, Laura Zapata revienta en llanto al hablar del caso de su abuelita
Laura Zapata aclara por qué se ha atrasado la audiencia sobre el caso de su abuelita y revela que buscarán reclasificar el delito por intento de homicidio.
Laura Zapata cuenta por qué se ha atrasado la audiencia sobre el caso de su fallecida abuelita y revela que buscarán reclasificar el delito por intento de homicidio. La consagrada actriz asegura que la inculpada tiene miedo, pues la “justicia la va a hacer pagar”.
