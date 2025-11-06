"¡Hay medios irresponsables!”, Leticia Calderón alza la voz por el video de IA que anunciaba su muerte

Luego de que recientemente se difundiera un video en redes sociales, aparentemente creado con IA, donde se anunciaba su muerte, Leticia Calderón alzó la voz por el correcto uso de la inteligencia artificial y legislaciones al respecto. Anticipó que podría tomar acciones legales por el incómodo incidente. Por otra parte, la consagrada actriz habló de la relación de sus hijos con su padre en España.