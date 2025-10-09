inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Ya no la buscan? Lila Downs reveló que le han cerrado puertas tras la muerte de su esposo

Además de anticipar que Majo Aguilar la acompañará en su concierto de Día de Muertos, Lila Downs confesó que muchos artistas le cerraron las puertas.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Además de revelar que Majo Aguilar la acompañará en su ya tradicional concierto de Día de Muertos, Lila Downs confesó que, después de la muerte de su esposo, muchos artistas le cerraron las puertas. Aquí todos los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×