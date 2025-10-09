¿Ya no la buscan? Lila Downs reveló que le han cerrado puertas tras la muerte de su esposo
Además de anticipar que Majo Aguilar la acompañará en su concierto de Día de Muertos, Lila Downs confesó que muchos artistas le cerraron las puertas.
TV Azteca
Además de revelar que Majo Aguilar la acompañará en su ya tradicional concierto de Día de Muertos, Lila Downs confesó que, después de la muerte de su esposo, muchos artistas le cerraron las puertas. Aquí todos los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO