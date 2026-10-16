Exclusiva: Luis Miguel quería colaborar con Juan Gabriel; asegura Gustavo Farías

En exclusiva para Ventaneando, Gustavo Farías nos revela que Luis Miguel quería colaborar con Juan Gabriel. Curiosamente, el Divo de Juárez tenía una canción pensada para el Sol de México. El reconocido productor también reaccionó a la posibilidad de que el artista pueda lanzar nueva música junto a Paul Jackson Jr., a quien calificó como el “master del funk”.