“Ese día cumplía 29 años”; María Elena Leal se pronuncia sobre la muerte de su yerno y exige justicia para su familia

María Elena Leal y su hija, Lola Carrillo Leal, se hacen presentes en los foros de Ventaneando para hablar sobre el sensible fallecimiento de Christian Olvera Molina, yerno del artista, quien fue privado de la vida hace dos años durante su cumpleaños número 29. El abogado Juan Carlos Martínez también nos visitó para hablar sobre el proceso legal. La familia exige justicia y hacen un llamado a las autoridades.