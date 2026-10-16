Memo Méndez Guiu, exproductor de Timbiriche, reacciona a la nueva serie y lanza mensaje a Luis de Llano

Memo Méndez Guiu, exproductor de Timbiriche, reacciona a la nueva serie biográfica de la banda y confirma que esta se centra en la relación de Luis de Llano y Sasha Sokol. Al ser cuestionado sobre si estaba al tanto de tal vínculo, el productor reveló que se enteró por los medios de comunicación y señala que Luis de Llano debería acatar la sentencia de su caso.