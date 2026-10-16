“Tiene corazón malo": Manelyk y Kunno FULMINAN a Niurka con una fuerte crítica en La Granja VIP (VIDEO)
La actitud que estaría tomando Niurka hasta con su propio equipo hizo que Mane y Kunno pusieran en duda la lealtad que tiene como amiga en La Granja VIP.
Niurka se negó rotundamente a participar en la canción que Julio Camejo hizo para La Granja VIP, pues a pesar de que estaba entusiasmada con esta idea, se habría arrepentido por tener que compartir su espacio con Manelyk. Esta reacción extrañó a Kunno, quien señaló lo incorrecto que le parecía que no quiera apoyar a uno de sus amigos simplemente por ego. Por su parte, Mane señaló que estas actitudes a ella no la sorprenden, pues la conoce muy bien y se esperaba que hiciera algo así.