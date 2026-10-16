Exclusiva: Francisco Céspedes habla sobre sus problemas de salud

Días antes de sentirse mal en pleno concierto y verse obligado a interrumpir el show, Francisco Céspedes habló en exclusiva con Ventaneando sobre sus recientes problemas de salud y la posibilidad de un retiro de los escenarios. El cantautor también nos contó sobre el álbum que prepara en homenaje a José Alfredo Jiménez. Actualmente, el artista se encuentra bien y descansando. Aquí la entrevista completa.