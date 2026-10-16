Exclusiva: Francisco Céspedes habla sobre sus problemas de salud
Días antes de sentirse mal en pleno concierto, Francisco Céspedes habló con Ventaneando sobre sus problemas de salud.
Días antes de sentirse mal en pleno concierto y verse obligado a interrumpir el show, Francisco Céspedes habló en exclusiva con Ventaneando sobre sus recientes problemas de salud y la posibilidad de un retiro de los escenarios. El cantautor también nos contó sobre el álbum que prepara en homenaje a José Alfredo Jiménez. Actualmente, el artista se encuentra bien y descansando. Aquí la entrevista completa.