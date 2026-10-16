Exclusiva: Alex Fernández celebra el embarazo de su hermana Camila y habla sobre sus propios deseos de expandir la familia

Alex Fernández se muestra alegre ante el nuevo embarazo de su hermana Camilia, el cual fue anunciado durante una reciente presentación de la artista. El cantante también habla sobre la posibilidad de que llegue el primer varón a la familia y sus deseos de volver a ser padre. El artista aprovechó nuestro lente para revelar quién será el productor de su próximo álbum y compartir sus nuevas fechas en España y su llegada al Teatro Metropólitan.