inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Lupillo Rivera confirma su romance con Taina Pimentel? ¡Imperdible respuesta!

Después de que la modelo colombiana, Taina Pimentel, confirmara su romance con Lupillo Rivera, el ‘Toro del Corrido’ reaccionó ante los cuestionamientos.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Después de que la modelo colombiana, Taina Pimentel, confirmara su romance con Lupillo Rivera, el ‘Toro del Corrido’ reaccionó ante los cuestionamientos. Por otro lado, reveló cómo van los procesos legales con Belinda generados a partir de su libro ‘Tragos Amargos’. ¿Llegarían a un acuerdo? Esto contestó Lupillo previo a confesar que permanece la distancia entre la ‘dinastía Rivera’.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×