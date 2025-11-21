¿Lupillo Rivera confirma su romance con Taina Pimentel? ¡Imperdible respuesta!

Después de que la modelo colombiana, Taina Pimentel, confirmara su romance con Lupillo Rivera, el ‘Toro del Corrido’ reaccionó ante los cuestionamientos. Por otro lado, reveló cómo van los procesos legales con Belinda generados a partir de su libro ‘Tragos Amargos’. ¿Llegarían a un acuerdo? Esto contestó Lupillo previo a confesar que permanece la distancia entre la ‘dinastía Rivera’.