¡Lupillo Rivera se sincera sobre Mayeli Alonso y el millón de dólares! Así lo contó en exclusiva a Pati Chapoy

¿Quién le puso el título de Tragos Amargos al libro de Lupillo Rivera? ¿Por qué decidió escribir su libro autobiográfico? Lupillo Rivera reveló inesperadas intimidades sobre su reciente publicación que presentó en México. ¡Ojo a lo que reveló de su divorcio con Mayeli Alonso y el polémico millón de dólares!