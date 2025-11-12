María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, revela que hace un mes estuvo AL BORDE DE LA MUERTE. “No contaban ya conmigo”
María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, dice que no le teme a la muerte porque “me está esperando ya mi viejo”. Así platicó con Ventaneando.
María Antonieta de las Nieves habló sobre su estado de salud con Ventaneando, luego de que estuvo al borde de la muerte. “No contaban ya conmigo, estuve muy, muy grave”, dijo. Sin embargo, también admitió que ya tiene todo en orden para el día en que falte, y que no le teme a la muerte.
