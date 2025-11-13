inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡Para ser feliz!”, Mariana Seoane aplaude la decisión de Angélica Vale y Otto Padrón

Mariana Seoane reaccionó al tema del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón y no dudó en aplaudir la decisión de la actriz; esto comentó ‘La Niña Buena’.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mariana Seoane reaccionó al tema del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón y no dudó en aplaudir la decisión de la actriz. Luego de abrir su corazón y hablar del reciente fallecimiento de su mamá, ‘La Niña Buena’ compartió su emoción por la colaboración con su amigo Pablo Montero.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×