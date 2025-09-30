Marianne Gonzaga expone polémicas conversaciones con José Said, su ex y hoy pareja de Valentina Gilabert
Con muy polémicos mensajes, Marianne Gonzaga exhibió supuestas conversaciones con su ex José Said, quien, entre otras cosas, la persuadiría a abortar.
TV Azteca
Marianne Gonzaga exhibió en redes sociales audios, videos y mensajes, donde su ex, José Said, le pediría que abortara. Incluso, ventila infidelidades y otras situaciones cuestionables. Aquí la muy polémica supuesta conversación.
Galerías y Notas Azteca UNO