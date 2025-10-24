inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Celebra 70 años de carrera! Mauricio Herrera y su hijo, revelan detalles de Aquí entre Dos

Mauricio Herrera y su hijo Alejandro, nos platicaron detalles de Aquí entre Dos, su puesta en escena. ¡Checa lo que contó el actor que celebra 70 años de carrera!

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mauricio Herrera y su hijo Alejandro, nos visitaron para platicarnos detalles de Aquí entre Dos, su puesta en escena. Entre otras cosas, el actor que presume más de 70 años de carrera, recordó algunos episodios de su exitosa trayectoria.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×