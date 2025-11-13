inklusion logo Sitio accesible
¿Por temas legales? M’Balia y Alex Tinajero mantienen en pausa el proceso de convertirse en padres

M’Balia y Alex Tinajero siguen en pausa en el proceso de convertirse en padres y lograr que el bebé tenga los genes de ambos. Así lo confirmó la cantante.

TV Azteca

M’Balia y Alex Tinajero siguen en pausa en el proceso de convertirse en padres y lograr que el bebé tenga los genes de ambos. Así lo confirmó la cantante, quien reveló que, aunque ya tienen el nombre y el cuarto del bebé, los temas legales les han impedido avanzar en la búsqueda de su sueño. Por otro lado, contó cómo lleva Kalimba el proceso legal que enfrenta por presunto abuso.

