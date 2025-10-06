¿Melenie Carmona aprueba la relación de Alicia Villarreal con Cibad Hernández?
Melenie Carmona respalda la relación amorosa que su mamá, Alicia Villarreal, tiene con Cibad Hernández. Por otro lado, la cantante reaccionó a los cuestionamientos sobre su presunto abusador. ¡Ojo a la reacción de Arturo Carmona al preguntar por Cruz Martínez!
