Exclusiva: ¡Motel cambia los escenarios por los vagones del tren suburbano!

Motel dejó por un momento los escenarios para ofrecer un show en los vagones del tren suburbano de la Ciudad de México, como parte del programa “Concierto en Movimiento”: “Estuvo padrísimo, es un entorno distinto. Una grandísima experiencia”; revelaron. Al término del show, el dúo tuvo la oportunidad de conocer la cabina de mando. Motel, quienes celebran 20 años de trayectoria artística, se presentarán el 12 de diciembre en el teatro Metropolitan.