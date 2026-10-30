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“Muchas gracias por haberme hecho mamá": Ivonne recuerda al padre de su hija antes del Día de Muertos

La actriz recordó a Fabio Melanitto, quien fue su esposo y el padre de su única hija Antonella, durante una actividad del Día de Muertos

Los Granjeros llevaron a cabo la actividad de colocar sus ofrendas en el altar para el Día de Muertos y una de las protagonistas fue Ivonne Montero. En un momento a solas, la actriz recordó a Fabio Melanitto, su expareja con quien tuvo a su única hija Antonella. La participante de La Granja VIP le dedicó unas emotivas palabras que tocaron el corazón de más de un televidente.

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