“Muchas gracias por haberme hecho mamá": Ivonne recuerda al padre de su hija antes del Día de Muertos
La actriz recordó a Fabio Melanitto, quien fue su esposo y el padre de su única hija Antonella, durante una actividad del Día de Muertos
Los Granjeros llevaron a cabo la actividad de colocar sus ofrendas en el altar para el Día de Muertos y una de las protagonistas fue Ivonne Montero. En un momento a solas, la actriz recordó a Fabio Melanitto, su expareja con quien tuvo a su única hija Antonella. La participante de La Granja VIP le dedicó unas emotivas palabras que tocaron el corazón de más de un televidente.