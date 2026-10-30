Caso Nicandro Díaz: exesposa del productor señala a la exnovia del artista de presunto homicidio

La batalla legal entre la familia de Nicandro Díaz y su expareja, Mariana Robles, continúa. Cynthia Butrón, exesposa del productor, asegura que su exnovia, Mariana, se robó un coche tan sólo 15 días después del lamentable deceso del artista, y señala supuestas irregularidades en torno a la muerte del productor, pues sospecha que éste pudo haber sido víctima de homicidio por parte de Robles: “La investigación sigue, tenemos demasiadas pruebas”; añadió. Por su lado, Mariana asegura que ya no saben ni de qué acusarla y pide a la familia de su expareja que la dejen en paz. Aquí sus declaraciones.