Caso Nicandro Díaz: exesposa del productor señala a la exnovia del artista de presunto homicidio
Cynthia Butrón, exesposa de Nicandro Díaz, lanza sospechas de homicidio en la muerte del productor cuando estaba con su entonces novia, Mariana Robles.
La batalla legal entre la familia de Nicandro Díaz y su expareja, Mariana Robles, continúa. Cynthia Butrón, exesposa del productor, asegura que su exnovia, Mariana, se robó un coche tan sólo 15 días después del lamentable deceso del artista, y señala supuestas irregularidades en torno a la muerte del productor, pues sospecha que éste pudo haber sido víctima de homicidio por parte de Robles: “La investigación sigue, tenemos demasiadas pruebas”; añadió. Por su lado, Mariana asegura que ya no saben ni de qué acusarla y pide a la familia de su expareja que la dejen en paz. Aquí sus declaraciones.