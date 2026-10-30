Ventaneando | Programa completo 30 de octubre de 2026
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Lo mejor del espectáculo lo encuentras en Ventaneando. No te pierdas las últimas noticias y mira nuestro programa completo de hoy, viernes 30 de octubre. Tenemos exclusivas sobre Motel, el caso de Octavio Ocaña y la polémica en torno a Imelda Garza, así como notas del día y mucho más. ¡Dale play!