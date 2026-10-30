Psiquiatra explica los efectos que provocan los fármacos que Imelda Garza le dio a Julián Figueroa sin prescripción médica: “Puede ser fatal”

Luego de que Imelda Garza diera a conocer que suministró quetiapina y propanolol a Julián Figueroa sin prescripción médica, en Ventaneando nos ponemos en contacto con la psiquiatra Rosenia Furusho, quien nos habla sobre los efectos secundarios de este tipo de medicamentos sin la debida supervisión. La experta hace un llamado a NO automedicarse y tener una evaluación médica integral.