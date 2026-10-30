Lisardo ofrece su ayuda a Federica Quijano para atender a su hijo con autismo

Lisardo y su pareja ofrecen su ayuda a Federica Quijano para atender a su hijo con autismo en la residencia que fundaron en Morelos. Si bien el actor confesó que no ha tenido un acercamiento con la cantante, no dudó en brindarle su apoyo. Al hablar de su faceta como padre, Lisandro comparte que su hija María regresó a la CDMX tras vivir un tiempo en Morelos, pero ¿será que ésta heredará el talento artístico de sus padres? Esto respondió.