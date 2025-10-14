inklusion logo Sitio accesible
Natalia Jiménez conquista Guadalajara y habla de su reciente colaboración

Natalia Jiménez brilló en Guadalajara y reveló por qué ‘La Perla de Occidente’ es tan importante en su vida. También habló de su reciente colaboración.

Natalia Jiménez brilló en las Fiestas de Octubre en Guadalajara y reveló por qué ‘La Perla de Occidente’ es tan importante en su vida. Por otro lado, se dijo contenta por los aforos llenos que ha logrado en su reciente gira y habló de su colaboración con Yeison Jiménez.

