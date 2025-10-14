Natalia Jiménez conquista Guadalajara y habla de su reciente colaboración
Natalia Jiménez brilló en Guadalajara y reveló por qué ‘La Perla de Occidente’ es tan importante en su vida. También habló de su reciente colaboración.
TV Azteca
Natalia Jiménez brilló en las Fiestas de Octubre en Guadalajara y reveló por qué ‘La Perla de Occidente’ es tan importante en su vida. Por otro lado, se dijo contenta por los aforos llenos que ha logrado en su reciente gira y habló de su colaboración con Yeison Jiménez.
