"¡Aquí estará su espíritu conmigo!”, ‘El Negro’ Araiza muestra su camerino, el que ocupó Daniel Bisogno en El Tenorio Cómico
Así luce el camerino que ocupará Raúl ‘El Negro’ Araiza, el elegido para sustituir a Daniel Bisogno en El Tenorio Cómico haciendo el papel de Don Luis.
TV Azteca
Raúl ‘El Negro’ Araiza fue el elegido para sustituir a Daniel Bisogno en El Tenorio Cómico haciendo el papel de Don Luis. Además de mostrar el camerino que ocupará, habló sobre cómo lleva su nueva relación amorosa tras cumplir su primer aniversario.
