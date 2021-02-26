El abogado de Eleazar ‘N’ detalla que el actor intenta llegar a un acuerdo con Stephanie Valenzuela para reparar el daño.

El caso de Eleazar Gómez podría dar un nuevo giro próximamente, pues su abogado pretende que su cliente logre su libertad cuanto antes con la reparación del daño que le causó a Stephanie Valenzuela por presuntamente haberla golpeado.

El defensor del actor dijo que se hizo un peritaje por cuantificación de daños y la otra parte se comprometió a dar el suyo la siguiente semana, si se llega a un acuerdo se podría dar una suspension condicional que llevaría a una abreviación del proceso.

Muy tranquilo, de hecho intentaron platicar la víctima y Eleazar, no lo permitieron por el traslado, pero los noté tranquilos y querían ya como platicar

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El abogado de Eleazar "N" detalla lo que sucedió en la audiencia, el actor intenta llegar a un acuerdo con Stephanie Valenzuela para reparar el daño. #Ventaneando 📺



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Eleazar Gómez se encontró con Tefy Valenzuela en la audiencia

El abogado dijo que si se acepta el acuerdo, Eleazar podría quedar en libertad en la proxima audiencia que se llevaría a cabo en unos 15 días hábiles.

Por otro lado, la modelo y cantante dijo que está viviendo un proceso largo y por eso muchas mujeres se cansan, pero que se mantiene en su posición y aunque ya perdonó al actor de corazón, desea que se haga justicia.

Estuvo ahí en la sala, no cruce palabra con él y no nos miramos, quiero decirles a las mujeres que no tengan miedo, que miren que la justicia sí trabaja y sí existe, las mujeres somos muy fuertes

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