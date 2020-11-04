Adriana Cataño confiesa que Julián Gil ha llorado de impotencia por no poder convivir con su hijo.

La actriz y presentadora de televisión, Adriana Cataño, se suma a la lista de figuras que han apoyado abiertamente a Julián Gil, luego de que éste perdiera la patria potestad de su hijo Matías, debido al proceso que emprendió Marjorie de Sousa, madre del niño.

Adriana opina al respecto, recordando la historia, que a la inversa, ella misma vivió cuando Jorge Salinas se negaba a reconocer a Gabriela, hija que ambos procrearon:

Cuando yo veo el caso de Marjorie de Sousa me da mucha rabia porque es una locura. Yo no entiendo como hay un padre que es estable emocionalmente, que es trabajador y que quiere ser parte de la vida del hijo, pero no tiene contacto con su hijo

Con tantas madres solteras que no tienen al papá ahí, que las abandonan o que se van a otro país y que no quieren saber nada del niño. Matías va a crecer algún día y va a preguntar: ‘¿Quién es mi papá? Yo quiero conocer a mi papá’

Te puede interesar:

Jean y Hans Aguilera, hijos de Juan Gabriel, hablan sobre el convenio que firmó su hermano Iván en torno a su papá.

Adriana asegura que ha visto a Julián Gil llorar de impotencia por no poder convivir con su hijo.

Yo soy amiga de Julián y lo he visto llorar, hemos tenido muchas conversaciones sobre este tema. Yo le digo siempre que no se dé por vencido, que en algún momento va a tener esa comunicación con su hijo

¿Por qué le quitan todos los derechos a un padre que no está mal de la cabeza, que no es un criminal y que no es un narcotraficante? Es un hombre que trabaja y que simplemente quiere compartir con su hijo. Julián Gil está vivo, no hay excusa

Por el momento, Adriana centra su atención en la producción, venta y distribución de sus productos de belleza cien por ciento veganos, estilo de vida que abrazó desde hace algún tiempo.

También te puede interesar:

Exclusiva: Captamos a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez mientras buscaban nuevos muebles para su hogar.

