César D’Alessio lanza comunicado de prensa tras ser golpeado en una fiesta: “Agradezco las muestras de cariño”.

César D’Alessio publicó un comunicado de prensa en Instagram, donde agradeció a todos sus seguidores por las muestras de solidaridad. El hijo de Lupita D’Alessio trascendió que temió por su vida durante los supuestos ataques que se suscitaron a manos de Arturo Montiel.

Antes que nada quiero agradecer las muestras de cariño y solidaridad que he recibido después de los desafortunados acontecimientos que viví la noche de ayer. Las manifestaciones que hice públicas en las redes sociales fueron motivadas por el enorme miedo que me generó ver afectada mi integridad física e incluso mi vida…

El joven músico agradeció a su familia por siempre estar presente en los momentos más complicados. El también hermano de Ernesto y Jorge D’Alessio confesó que el caso, ya se encuentra en manos de sus abogados.

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Mi familia, siempre a mi lado, sin intervenir a pesar de poder ver afectado el buen nombre que han ganado en los últimos años. Por instrucciones precisas de mis abogados, estoy impedido a declarar cualquier decisión sobre estos hechos, ya que son acciones que se están investigando y cualquier pronunciamiento impreciso de mi parte podría entorpecer el curso de la indagatoria

Por último, el músico reveló que se mantendría en silencio por un tiempo para evitar entorpecer el caso:

Suplico lo entiendan, cuando sea el momento oportuno resolveré cualquier cuestionamiento que deseen hacerme sobre lo sucedido. Me reitero incondicionalmente a sus órdenes…

Y es que, el día de ayer por la noche, César subió un video que llamó la atención del público mexicano. El primogénito de ‘La Leona Dormida’ se mostró con el rostro ensangrentado y reveló que sufrió supuestos golpes a manos de Arturo Montiel.

El chico contó que también encerraron a su novia en un carro, pero tiempo después la dejaron libre. Entre otras cosas, César relató que fue contratado por 3 horas para amenizar un evento que organizó la familia Montiel; sin embargo, tocó música por 5 horas.

Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas e hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, que trabaja conmigo…

No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la ching…

En otros temas, Lupita D’Alessio no ha dado sus primeras declaraciones respecto al contundente momento que atraviesa su primogénito; sin embargo, ‘La Leona Dormida’ dejó un comentario debajo del comunicado de prensa que publicó César:

Siempre juntos, siempre la familia mi niño. Te amo

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