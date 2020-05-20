Christian Chávez acepta que vivió una relación tóxica y habla sobre la demanda en su contra por violencia.

Christian Chávez abrió su corazón y habló sobre la polémica con su expareja, Maico Kemper, quién lo señaló por agresión física.

El exRBD contó para Ventaneando que vivió una tormentosa relación al lado del holandés; sin embargo, piensa tomar cartas en el asunto y no callarse nunca más:

Quiero agradecerles por preocuparse por mí y decirles que sí, estoy pasando por un momento un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal. Ya se están tomando acciones

Interpuso una demanda por amenazas y extorsión en la Fiscalía de la Ciudad de México con el fin de darle carpetazo al pleito:

Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad

Te puede interesar:

Fabiola Martínez confiesa amorío con Américo Garza y revela que “Karla Luna tuvo su venganza”.

Se tomó un tiempo para hablar con los televidentes sobre las relaciones tóxicas, pues la suya causó graves problemas por no hablar a tiempo:

Lo que si les puedo decir es que las relaciones toxicas son algo que te pueden costar muchísimo sino alzas la voz desde un principio

Es muy fácil de pronto darle el consejo a tu amigo o a tu familiar, pero de pronto verlo en ti mismo, uno tiende de pronto a romantizar ciertas situaciones y es algo que se debe de parar

¡Christian Chávez habla de la denuncia de su ex por violencia y asegura que enfrentará el tema por la vía legal!

Añadió que se encuentra en un momento de reflexión para cuidar su salud emocional; quiere dejar las cosas negativas a un lado:

Decidí en este momento de amor propio, decir: ‘No voy a caer en esto y no voy a caer en chantaje tampoco’

Les pido que, aunque tengan miedo, que aunque los chantajeen; no regresen a una relación que los está destruyendo o que los hace menos

Expresó que está bien y continúa con su vida porque no tiene nada que deber ni nada que temer.

También te puede interesar:

Martha Cristiana revela un gran secreto al dar a conocer las verdaderas preferencias sexuales de su papá.

