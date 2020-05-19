Martha Cristiana revela un gran secreto al dar a conocer las verdaderas preferencias sexuales de su papá.

Martha Cristiana es una mujer que se ha dado a conocer por siempre mostrar su talento y su enorme belleza, a parte de dedicarse a la televisión, también ha demostrado tener un alto gusto por la moda que suele llamar la atención de grandes artistas. Ahora ha sido noticia después de revelar la homosexualidad de su padre.

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Todo esto se reveló en uno de los programas que conduce la sexóloga española Silvia Olmedo, quien, desde hace algunos años, aborda temas sexuales que son de interés para miles de personas. En esta ocasión Martha fue una de sus invitadas y dio a conocer los verdaderos gustos sexuales de su padre.

Asegura que su padre llegó a Puebla después de haber vivido un tiempo en París, esto se debió porque su abuelo se convirtió en el gobernador interino de dicho estado; al poco tiempo un periódico comenzó a burlarse de su padre y es en ese momento es cuando comienza la búsqueda de la mujer más hermosa de la zona, encontrando a la madre de Martha Cristiana.

Le presentan a mi mamá y le propone matrimonio; absolutamente le vuela la tapa de los sesos a mi mamá escuchar esas conversaciones del arquitecto Merino, de arte, de ópera… de tantos recursos que tenía él, que se enamora perdidamente y no se da cuenta y yo creo que mi papá era un hombre que, quizá no lo tenía tan asumido

También fue ahí donde reveló que su padre tuvo más hijos, pero que ella fue inseminación artificial. La madre de la guapa mujer al tener 22 años jamás notó los gustos del hombre que creía, sería el amor de su vida y la describió como una joven que en ese entonces era muy inocente y educada de manera conservadora.

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Fue de esta manera en la que su madre, Martha Ponce de León, se enamoró de un hombre que no sentía lo mismo por ella.

