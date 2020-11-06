Detallamos el panorama legal de Eleazar Gómez luego de ser detenido por agredir a su novia.
El actor y Stephanie Valenzuela se encuentran en una especie de careo para detallar todo lo sucedido en el departamento de la Colonia Nápoles.
El día de ayer, trascendió que Eleazar Gómez fue detenido por supuestas agresiones a su novia Stephanie Valenzuela. El artista mexicano intentó estrangular a la modelo peruana, según señalaron algunos medios de comunicación.
Uno de nuestros reporteros acudió a las Salas de Oralidad en la Colonia Doctores y reveló que Stephanie llegó a las instalaciones para continuar con su denuncia en punto de las 12:40.
Valenzuela no quiso emitir ninguna declaración a su llegada al recinto; sin embargo, se comprometió a dar algunas palabras tras salir del lugar.
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Frank Valenzuela, hermano de la agredida, también llegó a la audiencia para acompañar a su hermana. El joven reveló que la modelo no se retractaría con su demanda: “No va a retractarse en nada, ella va a seguir adelante”, expresó.
Nuestro reportero también confesó que Eleazar no ha sido señalado como responsable, pues se debe esperar el dictamen del juez al término de la audiencia.
Eleazar y Stephanie se encuentran en una especie de careo con sus abogados para exponer detalles de lo sucedido; posteriormente, el juez puede tomar cartas en el asunto.
Existen dos posibilidades para Eleazar Gómez en este día. Una es que pase la noche en su casa, siempre y cuando argumente que vive en la Ciudad de México y reúna una serie de documentos que avalen su estadía permanente en el país.
La otra posibilidad, es que el actor permanezca detenido si salen a la luz más señalamientos en su contra por ser una persona agresiva y capaz de hacer daño a la sociedad.
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