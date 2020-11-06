Detallamos el panorama legal de Eleazar Gómez luego de ser detenido por agredir a su novia.

El día de ayer, trascendió que Eleazar Gómez fue detenido por supuestas agresiones a su novia Stephanie Valenzuela. El artista mexicano intentó estrangular a la modelo peruana, según señalaron algunos medios de comunicación.

Uno de nuestros reporteros acudió a las Salas de Oralidad en la Colonia Doctores y reveló que Stephanie llegó a las instalaciones para continuar con su denuncia en punto de las 12:40.

Valenzuela no quiso emitir ninguna declaración a su llegada al recinto; sin embargo, se comprometió a dar algunas palabras tras salir del lugar.

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Frank Valenzuela, hermano de la agredida, también llegó a la audiencia para acompañar a su hermana. El joven reveló que la modelo no se retractaría con su demanda: “No va a retractarse en nada, ella va a seguir adelante”, expresó.

Nuestro reportero también confesó que Eleazar no ha sido señalado como responsable, pues se debe esperar el dictamen del juez al término de la audiencia.

Eleazar y Stephanie se encuentran en una especie de careo con sus abogados para exponer detalles de lo sucedido; posteriormente, el juez puede tomar cartas en el asunto.

Existen dos posibilidades para Eleazar Gómez en este día. Una es que pase la noche en su casa, siempre y cuando argumente que vive en la Ciudad de México y reúna una serie de documentos que avalen su estadía permanente en el país.

La otra posibilidad, es que el actor permanezca detenido si salen a la luz más señalamientos en su contra por ser una persona agresiva y capaz de hacer daño a la sociedad.

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