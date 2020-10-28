El abogado Guillermo Pous ganó la primera instancia en la demanda que entabló contra Joaquín Muñoz.

El abogado Guillermo Pous informó en exclusiva para Ventaneando que ganó la primera instancia en la demanda que entabló por daño moral contra de Joaquín Muñoz, por haber desacreditado en múltiples ocasiones su carácter de albacea testamentario de Juan Gabriel.

Con este triunfo, no solo se reconoce el carácter de Pous, sino que también se refrenda su capacidad para representar a la sucesión testamentaria del cantante.

En principio, él se opuso a contestar diciendo que yo no tenía ninguna facultad para representar la sucesión y que no tenía forma alguna de tampoco pretender demandarlo por el daño moral, ya que no se acreditaba

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Asimismo, detalló que pese a la impugnación que hizo Joaquín Muñoz de la demanda, el proceso siguió su curso.

Él impugna y simplemente le dan palo, lo que significa que no tuvo oportunidad alguna, se continúa con el procedimiento y se dicta una primera sentencia interlocutoria, en esta sentencia, se ratifica que efectivamente, todos los argumentos que nosotros habíamos vertido en ese litigio tenían sustento

Asimismo, Guillermo Pous destacó que en una segunda resolución, quedó acreditado como representación por parte de la sucesión y tiene el derecho de demandar a Joaquín Muñoz, por lo que éste último deberá defenderse de lo que se le imputa.

Se vuelve a emitir una resolución en donde se confirma de manera definitiva que tengo representación por parte de la sucesión y que efectivamente puedo demandar al señor Muñoz y que tendrá que defenderse de los hechos que se le imputan por el daño moral que ha ocasionado

Finalmente, Guillermo Pous confirmó que lo que resta, es obtener la resolución sobre la demanda por daño moral que se entabló contra Muñoz.

Lo que tiene que resolverse en este momento, que es el fondo del asunto, es el daño moral que ha ocasionado a la sucesión, al heredero universal y al albacea, por todas las imputaciones y manifestaciones que ha hecho

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