Exclusiva: Noelia habló con ‘Ventaneando’ sobre su decisión de tener un bebé a través de un vientre de alquiler.

Noelia compartió en exclusiva para Ventaneando que junto a su esposo, Jorge Reynoso, se sumará a la lista de parejas que han optado por recurrir a la renta de un vientre para cumplir su deseo de ser padres.

Sobre este tema, la cantante detalló que tomó dicha decisión hace tiempo y ahora está lista para concretarla.

Estamos preparando todo para tener a nuestros bebitos en surrogacy (alquiler de vientre), decimos qué esta es la mejor opción, lo hemos venido hablando desde hace un par de años y pues ya lo decidimos

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Sobre si ya ha tenido la oportunidad de conocer a las personas que podrían ayudarles en el proceso, la también influencer señaló que aunque aún están en la parte inicial, ya tienen a unas candidatas.

Tenemos unas dos o tres opciones, pero como te digo, estamos apenas arrancando con el proceso

También, la intérprete de ‘Candela’ detalló que existe la posibilidad de que ella tenga un bebé de manera propia y los demás, con el procedimiento médico.

Probablemente voy a tener uno yo misma y vamos a tener los demás en surrogacy… Estamos en el proceso también de congelar los óvulos y los espermatozoides

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Respecto a la razón por la que junto a Jorge Reynoso ha decidido tener a sus bebés de este modo, Noelia enfatizó que lo hace para proteger a todas las familias que dependen del trabajo de ella y su marido.