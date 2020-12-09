EXCLUSIVA: Lupillo Rivera recuerda a su fallecida hermana Jenni Rivera en su aniversario luctuoso.

Lupillo Rivera se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando y recordó a su fallecida hermana Jenni Rivera en pleno aniversario luctuoso. El intérprete de ‘Sufriendo a Solas’ confesó que es una semana difícil por superar, pues fue el 9 de diciembre de 2012, cuando 'La Gran Señora' dio su último suspiro.

Estoy en casa tranquilo, pasando este día que no es nada fácil. A mi me empieza afectar desde el día 6, 7, 8, 9 y hasta el 10. Esta semana es cuando más me afecta…

Por si fuera poco, el cantante mexicano recordó cuando recibió la noticia del deceso de ‘La Diva de la Banda’:

A nosotros nos llamaron para darnos la información de todo lo que estaba sucediendo. Me pusieron a mí a cargo de todas las cosas. Fuimos a Monterrey a traer a mi hermana y para regresarla con nuestra familia, eso fue lo que logramos hacer…

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En otros temas, Lupillo lanzó material inédito de su fallecida hermana ‘La Reina de Long Beach’. El mexicano subió a Youtube, un video de 2012, cuando cantó junto a Jenni Rivera en el rodeo de Texcoco:

Ese fue el último día que yo abracé a mi hermana y fue el último día que estuvimos juntos. Me cayó de sorpresa. Hay muchas cosas que por cuestiones de edición no se vieron, pero subí el video tal y como fue. Fue un gran regalo que mi hermana me dejó

Por otra parte, el artista, de 48 años, desmintió que existe algún tipo de distanciamiento entre los integrantes de la Dinastía Rivera:

Ustedes saben que lo polémico siempre funciona y ustedes pueden decir que hubo distanciamiento, pero nunca existió. El distanciamiento fue por el trabajo, pero los medios de comunicación se dedicaron a crear ese distanciamiento

Después del fallecimiento de Jenni, sí hubo un distanciamiento, eso nunca lo negué. Son cosas que pasan

Además, Lupillo Rivera confesó que se encuentra muy enamorado de su guapa novia Gisselle Soto, una joven que flechó su corazón hace unos meses.

El famoso cantante, también trascendió que le encanta cocinar al lado del amor de su vida:

Nos damos turnos para cocinar. A mí me gusta la comida saludable y cuidar lo que estoy comiendo. Uno tiene que mantenerse fuerte y saludable

“Este año ha sido difícil para todo mundo, lo bueno es que aquí estamos para contarlo”, concluyó Lupillo Rivera la entrevista para Ventaneando, confesando que se mantiene muy positivo a pesar de la pandemia del Covid-19.

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