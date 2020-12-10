Luis Ernesto Franco aclara que el fin de su matrimonio con Marimar Vega no fue por un tercero.

Luis Ernesto Franco habló con Ventaneando sobre su separación de Marimar Vega y aprovechó la ocasión para terminar con los rumores de que fue por una supuesta infidelidad con Adrián Uribe, con quien la actriz ya había tenido una relación sentimental.

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El tiempo cura todo y sobre todo cuando terminan, si son quiebres en buenos términos, porque en mi relación, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, no fue a consecuencia de un tercero, no tuvo nada que ver eso que se chismeo en su momento

Una vez aclarados los rumores, Luis Ernesto Franco asegura que fue una decisión que tomaron ambos.

Fue una decisión que maduramente tomamos los dos, ‘O sea yo voy para el sur, tú vas para el norte ¿Qué hacemos juntos?’, separémonos de una vez. Y así en los mejores términos nos separamos. Tanto así que podemos seguir trabajando juntos, que si nos vemos nos saludamos, que le deseo lo mejor, que quiero que sea feliz y que seguramente ella lo mismo conmigo. No tuve problema en trabajar con ella en el testamento, ni tendré en trabajar con ella en un futuro

Sin hablar específicamente de su relación con Marimar Vega, Luis Ernesto lamentó que en la actualidad las parejas jóvenes y modernas están poco comprometidas y que por cualquier razón tiren a la basura lo que habían ya logrado construir.

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