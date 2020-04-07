Manuel José denunció hostigamiento por parte de la familia de José José en México. Laura Núñez lo desmintió.

Desde hace unos días la Oficina de Prensa de Brian Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José y quien hasta hace poco afirmaba ser hijo de José José, ha emitido insistentemente un boletín en el que se asegura que el colombiano ha sido hostigado por la familia Sosa Noreña, para frustrar su carrera artística.

En uno de los párrafos se afirma que hay planes siniestros para afectarlo en su integridad física e incluso extraerle fluidos o tejido como muestras de material genético para someterlo a una prueba de ADN.

Ante semejante versión, Laura Nuñez, quien fue por más de 20 años asistente personal y amiga cercana de José José, reaccióna:

Yo creo que es de risa, ¿quién va a decir? ‘Este cabello es de José José’. No, por favor. Mejor que se lo haga él, que no haga especulaciones. Él dijo que se lo quería hacer con Sarita: que la busque y que lo haga, pero con verdades, con veracidad. No nada más que diga: ‘Me están amenazando, me están agrediendo’. El público mexicano no es así, él nos debe respuestas y se las pedimos

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La amiga del intérprete de Almohada señaló que el imitador no se realizó la prueba cuando tuvo la oportunidad:

¿Quién es el señor como para hacernos perder el tiempo y jalarle el cabello? Simple y sencillamente él no quiso hacérselo cuando tuvo la oportunidad, se negaba, hasta que le dije: ‘tienes que hacerlo porque todo este númerito se hace por ti’. Él se anunció en su natal Colombia como hijo de José José y al ‘Príncipe’ no le gustó

Laura pide al colombiano no seguir adelante con este tipo de campañas:

Nadie lo ha atacado, simplemente se le ha pedido la verdad. Para que se evite sacar comunicados, mejor que diga la verdad y saque lo que tiene. Que diga por qué no quiso hacer el ADN cuando estaba a un ladito de José y el día que estaba previsto todo

Ante la posibilidad de que las cenizas del Príncipe de la Canción sean analizadas tal como lo dijo Anel Noreña, Laura expresó que aún están en espera de la posibilidad para ayudar a concluir el caso del fallecimiento del cantante.

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