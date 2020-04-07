Dulce aseguró que entiende la necesidad de justicia de los hijos de José José para saber de qué murió.

La cantante Dulce, quien mantuvo una fuerte relación de amistad con José José, consideró viable que se realice una examinación de las cenizas de José José para saber a ciencia cierta de qué murió, como anunció recientemente Anel Noreña,exesposa del cantante.

Sería bueno que se aclaren todas las dudas, aunque más me gustaría que dejaran descansar ya a José José, su cuerpo, pero también entiendo las ganas de justicia, las ganas de aclarar la cosas, porque es una necesidad humana y natural de sus hijos, que quieren saber qué pasó con su papá y tienen toda la razón

Y abundó que “Anel como madre está cumpliendo con un compromiso que tiene con esos hijos tan maravillosos”.

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Pasa cuarentena en familia

En otro orden de ideas, Dulce detalló que ha aprovechado la cuarentena por coronavirus para estar con su hija Romina y disfrutar a su nieto en Mérida.

De aburrir no me aburro porque tengo un nieto hermoso de 11 meses que no me deja caer en el aburrimiento. Además, he tenido oportunidad de convivir con mi familia, con mi hija que casi no nos vemos y lo estoy gozando mucho

Sin embargo, compartió que se encuentra preocupada por la situación de salud mundial.

Estoy muy preocupada por mí y por el resto de la humanidad, estoy muy preocupada no me quiero enfermar, no quiero que se enferme nadie de mi familia, quiero que ya aparezca la vacuna para que la gente ya no esté sufriendo

Y en lo económico, dijo contar con ahorros para poder enfrentar la situación por algunos meses.

Sí me preocupa, pero yo siempre he sido una mujer muy previsora. A veces también tenemos crisis de trabajo, a veces en un mes o dos meses podemos ganar bien, pero luego pueden pasar tres meses y no cae nada, puedo aguantar, claro no años, pero sí unos meses

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¡EXCLUSIVA! Dulce apoya que se examinen las cenizas de José José para que sus hijos puedan saber exactamente de qué murió.

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus apenas es del 0.7% al 1% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las cifras de víctimas mortales por el Covid-19 que se han mencionado entre el 2% y el 4% corresponden a países como China, donde se habría originado este virus. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.