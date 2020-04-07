En exclusiva: El médico forense explica si se pueden examinar las cenizas del cantante mexicano José José.

Alberto Sosa Guadarrama, especialista forense despeja las dudas sobre si es posible realizar estudios a las cenizas de un cuerpo humano para determinar de qué falleció. El doctor habla luego de que Anel Noreña reveló que sus hijos buscarían que se analicen las cenizas de su padre José José para saber las causas de su muerte y si en verdad dichas cenizas corresponden a su cuerpo.

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El médico reveló que no hay en el mundo ningún estudio que señale que puede realizarse el estudio de las cenizas para buscar, tanto ADN, como sustancias tóxicas o poder encontrar elementos que le puedan señalar a uno qué enfermedades hubo o de qué murió.

Pero el doctor no se cierra a un probable procedimiento más avanzado que hasta ahora no se conoce a fondo, asegurando que si hay algún especialista que ha realizado ese procedimiento; él comenzará a estudiarlo, analizarlo y aprender de esto, pero por el momento da sus razones por las que un cuerpo incinerado no es susceptible de estudio.

Dentro de las células hay estructures que se llaman organelos, pero el que me interesa en este momento es el núcleo. Este núcleo es donde se encuentra ADN, habiendo núcleo, tenemos ADN. Podemos hacer el estudio de genética

En el incinerador se expone el cuerpo a fuego directo a una temperatura de 700 y 1000° C entre dos y tres horas, entonces al terminar todo queda hecho cenizas por lo que no se encuentra ADN ni sustancias químicas.

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Según el doctor hay otro proceso que sí permite estudiar los restos humanos y es por medio de la carbonización; que es la exposición del cuerpo humano a fuego directo, pero a temperaturas entre 200 y 350° C, por lo que es imposible que después de haber sido calcinado se pueda analizar las cenizas para obtener algún dato.