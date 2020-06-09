Mariana Ochoa reveló que pidió un crédito para poder pagarle a los empleados de sus tiendas de disfraces.

Mariana Ochoa compartió en una entrevista con Ventaneando que debido al cierre temporal de sus tiendas de disfraces por la actual contingencia sanitaria, ha tenido que buscar ayuda para poder cumplir con los pagos de sus empleados.

Al respecto, la cantante detalló que tanto ella como su hermano Octavio y Érika Zaba, quienes también son socios de sus negocios, tuvieron que pedir un préstamo al banco para poder sacar adelante los gastos.

Hemos cuidado siempre a la gente que trabaja con nosotros y han sido momentos difíciles, de hecho, tuvimos que pedir un crédito para poder mantener a todo nuestro personal, pero creo que tenemos que apoyarnos como familia de Disfraces de Peli, que ya somos desde hace 10 años, de hecho, no se corrió a nadie, todos nos echaron la mano atendiendo desde sus casas, creamos este sistema de atender por medio del WhatsApp

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También se dijo confiada de que su negocio saldrá adelante pese a la situación, sobre todo ahora que está más cercana su reapertura.

Ya nos están dando permiso de a partir del día 15 de junio abrir las puertas de nuestras y tiendas y pues hay nuevas reglas como guardar la sana distancia, van a haber huellitas en le piso para que no se peguen a la caja a la hora de pagar, nuestra genta va a traer cubrebocas

En ese mismo sentido, lamentó que haya quienes abusen en el costo de los dispositivos que se necesitan ahora para poder reabrir los negocios.

El mundo no estaba preparado y están los dispensadores agotados, al menos aquí en México hay lista de espera, entonces tuvimos que mandara a hacer nuestros dispensadores, no son totalmente automáticos, sin embargo, son cero contacto, esto de los disparadores termómetros costaban 500 pesos y ahora los encontramos en cuatro mil, es una exageración, es una tristeza que haya gente abusiva, estamos haciendo todos los esfuerzos aunque este año no haya una utilidad como tal

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