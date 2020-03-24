Mariana Ochoa pone a la venta su vestido de novia y vestuario que utilizó en diferentes etapas de OV7.
La cantante compartió en exclusiva para Ventaneando cómo sobrelleva su aislamiento voluntario por coronavirus junto a sus pequeños hijos.
Ahora que se encuentra en pleno aislamiento social debido a la contingencia por coronavirus (Covid-19), la cantante Mariana Ochoa compartió en exclusiva para Ventaneando lo ocupada que pasa el tiempo junto a sus pequeños hijos Valentina y Salvador, de quienes se ha convertido en mamá y maestra. Y también ¡vendió su vestido de novia!
El relato lo hizo en un video desde su casa donde señaló:
Hola a todos los que nos ven en casita, yo también estoy en casita y, pues, las mamás nos hemos convertido en maestras y todólogas tratando de entretener a nuestros hijos
Y dejó ver cómo su hogar ha tenido que ser adecuado para cumplir con las actividades diarias. “La mitad de mi comedor es para comer y la otra mitad es un salón de clases para practicar un poco de vocabulario y trazando letras”, relató.
Te puede interesar:
¿La gira de los 30 años de OV7 se va a posponer a causa del coronavirus que ya es considerado pandemia?
En ese mismo contexto, contó que, tras su reciente cambio de casa, se siente un poco fuera de espacio.
Por primera vez vivo en un edificio y me estoy volviendo un poco loca porque nos cerraron todas las áreas comunes, así que no se puede bajar ni al jardín
Por otra parte, refirió que sus tiendas de disfraces se encuentran cerradas por la contingencia, sin embargo, continúa atendiendo pedidos en línea.
Estamos muy preocupados, las tiendas están cerradas si quieren disfrutar de algún disfraz en familia, lo pueden pedir de manera online; los envíos están siendo gratuitos
- Vende su vestido de novia
Poco antes de entrar en cuarentena, Mariana Ochoa realizó una venta de garage de las cosas que ya no usa e incluyó hasta el vestido de novia con el que se casó en 2014 con Patricio de la Peña, padre de sus hijos y de quien ya está separada.
“Va pa’ fuera, evidentemente tiene una solo puesta y no me lo quiero poner otra vez”, aseguró en un video que subió en su canal de YouTube.
También puso a la venta vestuario que utilizó en diferentes etapas con OV7.
Hay cosas hasta con etiquetas que tal vez usé para una foto y otras más usaditas que usé en algún show
En la venta también se observaron objetos que fueron de sus hijos como ropa, juguetes y carriolas.
También te puede interesar:
Cantante Danna Paola pide a sus fans aprovechar la cuarentena para conocerse más y valorar la vida.