Maribel Guardia confiesa que ha estado al borde de la muerte en dos ocasiones: “Casi me ahogo con Julián”.

Quien diría que Maribel Guardia ha estado cerca de la muerte en dos ocasiones; en una de ellas, quedó paralítica y sin habla; en la otra, casi se ahogó en el mar junto con su hijo Julián Figueroa.

Este es el relato de los insólitos episodios que pudieron dejarnos sin esta costarricense:

Una vez parecía que tenía como una embolia cerebral; me quedé paralítica y sin habla. La verdad nunca supe qué era, me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena en el cerebro, pero no sucedió. Al final me curé, no supe ni cómo, estaba muy jovencita

La otra vez, casi me ahogo con Julián en el mar, en Acapulco. Nos llegó una ola y llegó un momento donde yo ya no pisaba. Julián estaba chiquito, yo lo solté para que nadara, pero le dio miedo y regresó a mis brazos, tenía 6 años. Gracias a Dios regresó a mis manos, fue una tragedia porque si nos hubiera llevado el mar nos hubiéramos ahogado los dos. Ese día sentí que volví a nacer

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En otros temas, hace unos días Maribel volvió a deslumbrar con su belleza, debido a las comparaciones con la actriz española Ester Expósito, pues ambas lucieron un vestido del mismo color y los halagos abundaron para Maribel:

Agradezco los piropos para mí, pero no es bonito que nos comparen a las compañeras; cada quien tiene lo suyo. Lo hacen por halagarme a mí porque soy mayor, pero obviamente ella es más linda

Maribel Guardia ha estado cerca de la muerte en dos ocasiones y aquí nos relata cómo fue que casi no la cuenta.

A propósito de sus atuendos, reveló que parte sus vestuarios los ha donado a otras artistas, excepto las pantaletas, pues esas las quema:

He regalado muchísima ropa de show, se la regalé a muchísimas chicas cantantes que iban empezando. Las pantaletas no, esas las he quemado porque tengo un montón; compro y compro y luego no me las pongo. No crean que ando sin calzones, es solo que no los estreno

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