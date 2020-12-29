Muere la primera actriz Josefina Echánove a los 92 años de edad; su hija María del Sol dio la noticia.

El mundo del espectáculo sufrió una pérdida más antes del final del 2020. Se trata de la primera actriz Josefina Echánove, quien falleció este martes 29 de diciembre, según informó su hija la cantante María del Sol.

A través de un mensaje en su perfil de Twitter, María del Sol reveló la lamentable noticia que de inmediato provocó una serie de mensajes dedicados a memoria de la actriz de cine y televisión.

“Hoy, Doña Josefina Echánove. La Reina Madre. Descansa”, escribió la intérprete de temas como ‘Un nuevo amor’.

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Josefina Echánove también era madre del actor Alonso Echánove y la periodista Peggy Echánove.



Una carrera de éxito

Josefina Echánove nació el 21 de julio de 1928 en Nueva York. Comenzó su trayectoria artística como actriz en los entremeses cervantinos y fue fundadora del grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guanajuato, estado donde pasó sus primeros años de vida.

A lo largo de su trabajo, doña Josefina Echánove, quien también estudió periodismo, participó en más de 19 telenovelas de gran trascendencia, entre las que destacan Cuna de lobos, La dueña, Cañaveral de pasiones, Rubí y Mañana es para siempre.

Su última aparición en la pantalla chica fue en la legendaria telenovela Corazón salvaje.

El cine también tuvo la fortuna de contar con el talento de la actriz, quien estelarizó más de 30 películas nacionales e internacionales.



La despiden en redes

La muerte de Josefina Echánove dejó un gran vacío entre quienes la conocieron y disfrutaron su trabajo, por lo que las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para ella.

En su cuenta oficial de Twitter, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas lamentó su fallecimiento.

“La AMACC lamenta el fallecimiento de la actriz Josefina Echánove, con más de 50 apariciones en cine y televisión; fue nominada a Mejor Actriz de Cuadro en dos ocasiones: en 1991 por su trabajo en 'Por tu maldito amor' y en 1993 por 'Serpientes y escaleras'”, escribió la Academia.

Por su parte, la cantante de música regional mexicana, Aída Cuevas, externó su pésame para María del Sol y la familia de la actriz que pasó los últimos años de su vida en una casa de retiro.

"Muere la primera actriz Josefina Echánove. Te abrazo querida amiga María del Sol", publicó a través de Twitter.

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