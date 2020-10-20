Omar Chaparro confiesa que tiene otra visión de la vida debido a la pandemia: “Empiezas a cambiar la perspectiva”.

Omar Chaparro admite que el coronavirus, al que apenas se sobrepuso, le dio una nueva conciencia de cómo asumir la vida.

En el momento que sucede una pandemia empiezas a cambiar la perspectiva de tu vida. Yo por eso siempre digo que la mejor manera de estar vivo es sintiéndonos cerca de la muerte. Cuando somos conscientes de que esto se acaba muy pronto, te empiezas a dejar de quejar

El comediante mexicano confesó que tuvo fuertes síntomas de Covid-19 que lo llevaron a pensar en la muerte.

Me considero una persona muy fuerte y optimista, siempre tomo todo por el lado amable. Viví síntomas fuertes como el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio, no poder respirar. Una noche no pude dormir y me dio una ansiedad que me desconocí. No tanto miedo de que yo me fuera a morir, sino cómo le iba a afectar a mi esposa y a mis hijos porque los había contagiado

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Era tanta preocupación y angustia que dije ‘este no soy yo, es el virus’. El virus me llegó al cerebro y a las ideas, me preocupé bastante

A propósito de su esposa e hijos, se confiesa un mal padre, pero un buen amante.

Tengo un matrimonio muy bonito y estable gracias a las estrategias que tenemos. Tiene que ver que somos muy creativos, le juré ser su novio y todos los días trato de conquistarla, de decirle algún piropo, de abrirle la puerta, de cantarle una canción, de acostar a los hijos temprano, prender velas y tomar una copa de vino. Ser novios y olvidarnos de los hijos un rato

Me considero un mal padre, pero un excelente amante. Es un regalo de Dios que nos hayamos encontrado. Dios me puso en el camino a mi media naranja y a mi mejor amiga, así se vuelve más fácil

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