Luego de que se diera a conocer la salida del aire a nivel mundial de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, porque la televisora que los produjo y los herederos del comediante mexicano no llegaron a un acuerdo, parte del elenco de las emisiones lamentó el hecho.

Y es que se ha vuelto a poner sobre la mesa la millonaria cantidad que recibía la casa televisiva por la retransmisión de dichos programas, ya que de acuerdo con cifras de la revista Forbes, la cadena de televisión percibía más de mil 700 millones de dólares por las retransmisiones de los capítulos, es decir, por cada media hora de programa ganaba un millón de dólares.

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Aunado a esta cantidad, se le añade la cifra de 24 millones dólares anuales como beneficio por la venta de licencias.

Con esta suma, las ganancias por la retransmisión de los programas de Chespirito superarían enormemente la herencia de 50 millones de dólares que dejó el comediante mexicano, quien murió en 2014.

La salida del aire de los programas de Chespirito se hace efectiva en 20 países, donde se emitían más de 1278 capítulos de El Chapulín Colorado, Chespirito y El Chavo del 8.



Hijos de Don Ramón lo lamentan

Por su parte, los hijos del desaparecido comediante Ramón Valdés, quien le dio vida al famoso Don Ramón de El Chavo del 8, compartieron en entrevista exclusiva con Ventaneando que es lamentable la decisión tomada por la televisora.

Estamos en shock, porque no fue algo que dijeran ‘de aquí a tal fecha ya no habrá esto’, sino que hasta quitaron lo que estaba en YouTube y no sabemos si es por razones económicas o de derechos, es muy triste porque la gente ama ese programa

Asimismo, Esteban y Carmen Valdés detallaron si recibían un pago de regalías por dichas retransmisiones.

La paga que se da a los beneficiarios de las regalías es un porcentaje de risa de lo que en ese entonces se firmó el contrato, de cada repetición no dan ni siquiera lo que se pagó de ese programa… Mi papá antes de morir dejó a dos personas como herederas, entonces sí reciben regalías

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