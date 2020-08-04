Manuel José enfrenta un reclamo de paternidad de un niño de casi cuatro años: “Se escondió como las ratas”.

El colombiano Brayan Farnier Álvares Rojas, mejor conocido como Manuel José, enfrenta un reclamo de paternidad de Adriana Arbeláez Gutiérrez, quien afirma haber sostenido una relación amorosa con él en el 2015, producto de la cual, en 2016, nació un niño que hoy tiene casi 4 años.

El hecho resulta paradójico, pues fue el propio Brayan quien hace tiempo buscó ser reconocido como hijo biológico del desaparecido José José, y hoy se niega a someterse a una prueba de ADN, que confirme o eche por tierra que es padre de un menor que requiere protección y manutención.

La abogada de Adriana Arbeláez expone el caso detalladamente, así como la forma en que Brayan Farnier huyó en cuanto supo que su hoy expareja estaba embarazada:

El rubro es Arbeláez Gutiérrez Adriana contra Brayan Farnier Álvarez Rojas, alias Manuel José. Es un reconocimiento de paternidad y una controversia sobre el estado civil de las personas

La señora Adriana Arbeláez tuvo una relación al inicio del año 2015. Al embarazarse la señora Adriana Arbeláez, le comentó que estaba embarazada. En ese momento, el señor Manuel José salió corriendo y no la volvió a ver. Solo se enteraba vía telefónica de cómo estaba más o menos el niño para disimular

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La abogada María de los Ángeles refrenda que las autoridades intentaron buscar al cantante colombiano, pero éste huyó tras enterarse del nacimiento de su supuesto hijo:

Hace dos o tres años promovimos un juicio para que se determinara la paternidad del señor con el menor, que se practicara la prueba ‘pericial en genética molecular’ y que se denominará ‘huella digital DNA’, pero este señor se ha negado rotundamente hasta la fecha. Tal es así, que aquí está el expediente completo de todas las notificaciones que se le han hecho en todos los falsos domicilios que ha señalado. Ha sido imposible la localización. Este asunto está en el juzgado cuarto familiar de Naucalpan de primera instancia

Desde que nació la criatura (Brayan Farnier) huyó, se escondió como las ratas debajo de la cloaca. Hasta este momento, no hay forma de localizar al señor. Vamos al domicilio y que ahí no vive y que ahí no está. Todo esto se ha hecho con base a notificaciones a la Ciudad de México. Ya nos cansamos, el juzgado está cansado. A la hora que ingrese al país tendrá ciertas consecuencias jurídicas, donde tendrá forzosamente que presentarse

La abogada reacciona a lo dicho por parte de Brayan, en torno a que no ha recibido notificación alguna sobre el caso. Tal y como lo afirmó, en entrevista con este programa, en febrero pasado:

Claro que se esconde, no puede continuar con sus obligaciones paternales. No le interesa al señor ‘por sus fans’, pero se lleva de por medio a una pobre criatura inocente que no tiene la culpa de esto. Si no se escondiera y fuera una gente con principios y moral, ya se hubiera presentado al juzgado y hubiera comparecido

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