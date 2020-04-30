Las primeras imágenes de Silvia Pinal dejando el hospital

Silvia Pinal fue dada de alta esta tarde, después de su fractura de cadera. Las cámaras de Ventaneando captaron el breve momento donde fue trasladada de la camilla al interior de la ambulancia para llevarla a su casa ubicada en el Pedregal.

Se comunicó al foro de nuestro programa y reveló que se encuentra en perfecto estado de salud:

No tengo nada de dolores, al contrario, estoy bien y no me duele nada. Tuve una ambulancia muy buena. Estoy feliz de estar en mi casa, con mi gente y organizando mi trabajo. Es reencontrarme con mi vida normal

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Silvia Pinal reveló en exclusiva para Ventaneando que podría salir del hospital el próximo jueves: “No fue grave”.

Alejandra Guzmán le construyó un elevador para que pueda andar sin complicaciones en su casa; sin embargo, la famosa de 88 años se siente como nueva:

Fue una cosa muy sencilla: una operación en el lado izquierdo en el muslo y la cadera, y no me duele. Estoy cosida toda, pero estoy bien. Yo me siento como si ya me hubieran quitado los puntos

Reveló que ya tiene un proyecto en mente donde quiere participar como productora; también se mantiene activa con la Fundación Banquells.

Previamente, los conductores de Ventaneando se comunicaron con Silvia Pinal al hospital. Ahí agradeció al público por sus muestras de amor.

La primera actriz de cine, teatro, televisión fue sometida a una cirugía tras tropezar con una alfombra en su casa. El procedimiento estuvo a cargo del doctor, Alberto Durazo, quien también operó a Alejandra Guzmán en el 2009 tras un procedimiento estético.

Silvia Pinal se encuentra en la comodidad de su hogar descansando y reveló que sus hijos, Alejandra, Sylvia Pasquel y Luis Enrique han estado incondicionalmente para ella.

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Luis Enrique Guzmán detalla que Silvia Pinal se encuentra muy bien de salud tras haber sido operada.