Luis Enrique Guzmán detalla que Silvia Pinal se encuentra muy bien de salud tras haber sido operada.

Durante en enlace en vivo desde el hospital donde fue operada de la cadera la actriz Silvia Pinal, su hijo Luis Enrique Guzmán detalló en exclusiva para Ventaneando que ya se encuentra en recuperación y con muy buenos ánimos.

Al respecto, Luis Enrique detalló que “de la situación que fue un gran susto pues ahora ya es pura felicidad”.

Ella salió bastante rápido de la operación, fueron dos horas nada más, se tardaron un poco en bloquearla porque le hicieron un bloqueo en lugar de una anestesia para no arriesgarla. Recibió muy bien la prótesis, me explicó el doctor que sus huesos están muy sólidos y firmes, tiene huesos muy fuertes y eso ayudó mucho para que la prótesis se pegara muy bien. Ella está caminando en el pasillo del hospital

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Asimismo, se dijo asombrado de lo rápido que fue el tratamiento y lo avanzada que está la tecnología al grado de que la diva mexicana ya puede estar caminando.

Es fascinante cómo una ruptura de cadera se pueda arreglar tan fácil…Y ahorita ya está caminando, después de traer la cadera hecha pedazos, ahora ya está caminando, esperamos el fin de semana regresarnos a la casa

En ese mismo sentido, destacó que Silvia Pinal ha tenido molestias mínimas tras la intervención quirúrgica.

Cuando le quitan el catéter epidural y le hacen la transición del analgésico de bloqueo a analgésico intravenoso es cuando se despiertan los nervios y ella empieza a sentir dolor y como es mi mamá luego, luego, se pone a regañar a todo mundo, pero cuando se queja es señal de que está bien

Entre los demás avances que relató, Luis Enrique Guzmán, está el que “ya puede comer lo que quiera”.

También afirmó que ahora que salga del hospital, la actriz deberá llevar una terapia de rehabilitación.

Ella ya está caminando ahorita con la terapeuta física y también toma terapias respiratorias. La terapeuta va air a la casa para dejarla acondicionada para que ella haga sus caminatas y se vaya recuperando

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