Diana Golden destapa un romance de un año de duración con el cantante Julio Iglesias, después de 30 años.

Diana Golden destapó un romance de un año de duración con Julio Iglesias, después de 30 años. Ocurrió cuando ella tenía 21 años de edad y él 43; su madre se enteró y lo aprobó.

Yo lo conocí porque en Cali en el 75, yo tenía 10 años, él fué a cantar y se enredó con el micrófono y se cayó, se le hizo una cortada debajo del pómulo y todos ‘un médico’ y ahí estaba el Doctor Golden en la sala

La actriz contó que lo volvió a ver en una cena muchos años después y le recordó que era hija del Doctor Golden, que lo había atendido en Cali; entonces, ahí surgió el romance que duró un año aproximadamente.

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Es tan caballero, tan galante, tan guapo, yo tenía 21 y el 43, era una belleza, mi papá pegó el grito en el cielo, pero no supo mucho, mi mamá sí, pero mi mamá siempre me apoyó en todas mis locuras. Estaba yo con mi mamá cuando me dijeron que no llegaba a Cartagena porque se quedaba en Brasil

Diana dijo que el cantante es muy discreto, pues "me enseñó que la discreción es la mayor de las virtudes e incluso solo tiene una foto porque no se tomaba fotos con nadie, por eso después de 30 años lo confieso"

Diana Golden ganó demanda contra Alfredo Adame

En otros temas, la ojiverde ya ganó una demanda por daño moral en contra de quien fuera su marido, Alfredo Adame, luego de que emprendiera una campaña de desprestigio en torno a ella tachándola de "narcotraficante".

Diana Golden dijo que antes perdió una demanda, pero está en espera de que se cumpla la resolución que recientemente ganó en los juzgados porque están lentos por la pandemia.

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