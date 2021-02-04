Mar Milla afirma que su ex Alex Ibarra no la deja ver a sus hijos desde hace cinco meses, él le pide retire sus denuncias.

Mar Milla, expareja de Alejandro Ibarra, dice estar desesperada pues asegura que este no la deja ver a sus dos hijos Diego y Sofía desde hace cinco meses.

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Cuando regresó de un viaje ya no se le permitió entrar a la casa de Julissa, que es donde vivía con los niños y con el propio Alejandro, aunque según ella ya no eran pareja.

Llevo casi cinco meses sin ver a mis hijos, solo los pude ver un día una hora y ya, yo he tratado de llegar a un acuerdo con Alejandro que si me los presta. Ya el ocho de febrero que ya está cerca, es el cumpleaños de Sofía y no quiere que esté con mis hijos

Actualmente tienen tres años separados después de una relación de más de 12 años, pero seguían viviendo en la misma casa.

Nosotros estuvimos juntos doce años, nos separamos hace casi tres por diferencias, pero seguíamos viviendo en la misma casa, porque no contaba con algún departamento para los niños. No se quería hacer cargo, como un hombre se tiene que hacer cargo. Siempre vivimos juntos mucho tiempo, pero nunca nos casamos

También, habla de la razón por la que no ha tenido la oportunidad de ver a sus hijos a lo largo de estos cinco meses.

Yo salí de viaje, yo tuve un viaje. Entonces él aprovechó este viaje para cambiar las chapas de la casa y su pretexto fue el Covid, yo me hice la prueba de Covid, se la mandé, me dijo que me esperara quince días

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Mar asegura que, para permitirle reencontrarse con sus hijos, Alejandro le pide un acuerdo a cambio de que retire una denuncia por violencia psicológica que presentó en su contra y otra en contra de Julissa por despojo.

