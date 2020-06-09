Valeria, hija de Valentín Elizalde, recuerda la dolorosa pérdida de su padre cuando era solo una niña.
La hija del ‘Gallo de Oro’ compartió cómo fue lidiar con la partida de su progenitor durante su infancia. Esto reveló para Ventaneando.
A unos días de celebrarse el Día del Padre, Valeria Elizalde, hija de Valentín Elizalde, comparte cómo fue para ella crecer sin una figura paterna; luego de que a su padre le fuera arrebatada la vida, tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas.
Ella entonces, tenía escasos 4 años de edad:
En ese momento no entendía muy bien lo que estaba pasando. Simplemente me acuerdo de la multitud de gente y el amor de gente hacia mi papá. Me quedaba sorprendida
La jovencita recuerda cómo a unos meses de la muerte de su padre, tuvo que cantar en un festival escolar el tema Papá, y cómo a pesar de su corta edad, ya era consciente de su orfandad:
Ese día era el Día del Padre y era mi graduación del Kinder, ya para pasar a primaria. No quería cantar la canción porque mi papá no estaba y era muy reciente lo del accidente. Al último, decidí cantarla con todo el amor para mi papá
Es por eso que, atesora cada momento que vivió a su lado:
Yo sentía que era mi papá y un amigo; jugábamos mucho, nos la pasábamos muy bien. A mi papá lo recuerdo siempre al pendiente de mí, estando presente en mis piñatas, en Navidad y en todo momento
Pero crecer sin un padre, sin duda alguna, es algo que marcó su infancia:
Fue una infancia un poco difícil porque al principio, uno no lo asimila por la edad. Van pasando los años y vas viendo que la ausencia es cada vez más notoria
La verdad es que es un dolor que nunca se me va a olvidar, pero yo me quedó con los buenos recuerdos que tengo de mi papá; sus fotos y sus videos
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Fue en el video musical, Una Noche Para Dos, donde Valentín y Blanca Vianey Durán, madre de Valeria, se enamoraron:
Mis papas se conocieron por amigos en común, desde ahí mi papá comenzó a pretender a mi mamá. La invitó a hacer el video, y desde ahí empezó la química y la conexión que tuvieron ellos
Años más tarde, Valeria enfrentó la trágica muerte de su madre, a quien también le fue arrebatada la vida, mientras hacia los preparativos para su fiesta de 15 años:
Al otro día era mi cumpleaños, también fue muy difícil, pues era mi mamá. Al principio tomé ayuda psicológica y la de mi familia, que ha sido fundamental
Valeria mantiene buena relación con sus hermanas, Valentina y Gabriela, vinculo que siempre fomentó su padre:
Fue algo que siempre hizo y quiso mi papá; tenernos a las tres unidas como hermanas. Cuando nos podemos ver, nos la pasamos muy bien y por teléfono estamos muy pendientes
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