Valeria, hija de Valentín Elizalde, recuerda la dolorosa pérdida de su padre cuando era solo una niña.

A unos días de celebrarse el Día del Padre, Valeria Elizalde, hija de Valentín Elizalde, comparte cómo fue para ella crecer sin una figura paterna; luego de que a su padre le fuera arrebatada la vida, tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

Ella entonces, tenía escasos 4 años de edad:

En ese momento no entendía muy bien lo que estaba pasando. Simplemente me acuerdo de la multitud de gente y el amor de gente hacia mi papá. Me quedaba sorprendida

La jovencita recuerda cómo a unos meses de la muerte de su padre, tuvo que cantar en un festival escolar el tema Papá, y cómo a pesar de su corta edad, ya era consciente de su orfandad:

Ese día era el Día del Padre y era mi graduación del Kinder, ya para pasar a primaria. No quería cantar la canción porque mi papá no estaba y era muy reciente lo del accidente. Al último, decidí cantarla con todo el amor para mi papá

Es por eso que, atesora cada momento que vivió a su lado:

Yo sentía que era mi papá y un amigo; jugábamos mucho, nos la pasábamos muy bien. A mi papá lo recuerdo siempre al pendiente de mí, estando presente en mis piñatas, en Navidad y en todo momento

Pero crecer sin un padre, sin duda alguna, es algo que marcó su infancia:

Fue una infancia un poco difícil porque al principio, uno no lo asimila por la edad. Van pasando los años y vas viendo que la ausencia es cada vez más notoria

La verdad es que es un dolor que nunca se me va a olvidar, pero yo me quedó con los buenos recuerdos que tengo de mi papá; sus fotos y sus videos

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Fue en el video musical, Una Noche Para Dos, donde Valentín y Blanca Vianey Durán, madre de Valeria, se enamoraron:

Mis papas se conocieron por amigos en común, desde ahí mi papá comenzó a pretender a mi mamá. La invitó a hacer el video, y desde ahí empezó la química y la conexión que tuvieron ellos

Años más tarde, Valeria enfrentó la trágica muerte de su madre, a quien también le fue arrebatada la vida, mientras hacia los preparativos para su fiesta de 15 años:

Al otro día era mi cumpleaños, también fue muy difícil, pues era mi mamá. Al principio tomé ayuda psicológica y la de mi familia, que ha sido fundamental

Valeria mantiene buena relación con sus hermanas, Valentina y Gabriela, vinculo que siempre fomentó su padre:

Fue algo que siempre hizo y quiso mi papá; tenernos a las tres unidas como hermanas. Cuando nos podemos ver, nos la pasamos muy bien y por teléfono estamos muy pendientes

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